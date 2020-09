Menaces d’Al-Qaïda contre Charlie Hebdo : "Plus vous nous assassinerez, moins on renoncera"

Face à ces intimidations, Me Richard Malka appelle les Français à ne pas baisser les bras. "Nous n’allons pas arrêter de vivre parce que ces gens n’aiment pas la liberté", a-t-il indiqué. "Ces menaces et ce terrorisme ne déstabiliseront et n’anéantiront jamais nos valeurs démocratiques, nos institutions démocratiques. La seule chose qui peut (les) atteindre, c’est notre peur qui fait que nous nous déchirons, que nous pourrions décider d’abandonner nos libertés. La vraie menace, c’est cette peur."

L’avocat a ensuite fait part de ses "rêves les plus fous", dans lesquels "tout le monde n’est pas Charlie", parce qu’il "comprend que l’on puisse aimer ou ne pas aimer ce journal". "Je rêve que 66 millions de Français, quels que soient leur confession, se disent non pas ‘je suis Charlie’ mais ‘je suis libre’ et l’expriment", a-t-il déclaré. "Quand je reviens à la réalité, je me dis qu’on ne peut pas laisser Charlie Hebdo seul. Ce ne sont que 20 personnes. Il faudrait qu’il y ait 2, 5, 10, 50 Charlie Hebdo, qu’on ne puisse plus les menacer. Que le message que l’on fasse passer soit ‘passez votre chemin, plus vous nous assassinerez, moins on renoncera’."