Menaces d'attaques contre des musulmans : le chef de file présumé du groupe d'ultradroite "AFO" libéré

Selon les premières investigations, ce groupe, qui affiche son ambition de lutter "contre le péril islamiste", avait évoqué des projets d'attaques contre des islamistes sortant de prison ou des mosquées radicales. Trente-six armes à feu et des milliers de munitions ont été retrouvées lors de perquisitions chez des suspects, y compris des éléments "entrant dans la fabrication d'explosif de type TATP", avait précisé le parquet, qui avait ouvert une enquête à la mi-avril.





Les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) avaient alors surveillé des stages de survivalisme et de formation au combat. Ils avaient surtout établi que des membres "cherchaient à se procurer des armes" et que certains "avaient testé des explosifs et des grenades de confection artisanale".





Sur la base de ces éléments, le parquet avait ouvert une information judiciaire le 14 juin, conduisant à ce coup de filet dix jours plus tard en Corse, en Charente-Maritime, dans la Vienne et en région parisienne. Considéré comme le chef de file de ce réseau, Guy S., né en 1953 et vivant à Tonnay-Charente (Charente-Maritime), "avait la volonté de durcir l'action d'AFO", a indiqué une source proche de l'enquête.