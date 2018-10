Disparition inquiétante du président d'Interpol, la justice française enquête

MYSTÈRE - La nouvelle a rapidement fait le tour du monde : Meng Hongwei, le président d'Interpol a disparu. L'homme qui vivait à Lyon, là on se trouve le siège de l'organisation internationale, n'a plus donné de nouvelles depuis son départ en Chine fin septembre. Une enquête a été ouverte. A Paris, on s'interroge et on est préoccupé par les menaces contre sa femme.