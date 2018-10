Menottes systématiques, isolement... Redoine Faïd va être surveillé de très près dans sa nouvelle prison

Dans cette prison, Redoine Faïd sera soumis à des "mesures particulières", a expliqué à LCI Wilfrid Szala, secrétaire local FO. Des mesures particulières et adaptées à son profil. "Il sera menotté et accompagné de plusieurs personnels dans tous ses déplacements. Il n'aura pas de voisin direct, pour éviter toute forme de communication. Au parloir, il y aura aussi un dispositif de séparation pour éviter tout contact physique avec son interlocuteur et sera sous la forme d'hygiaphone. Chaque pièce sera sécurisée avant et après son passage, il sera régulièrement fouillé. Les précautions seront maximales", a-t-il détaillé à LCI.





"Une équipe spécifique va s'occuper de lui, il sera toujours seul, à tout moment. On sait de quoi il est capable, on sera vigilant. Les personnels qui vont s'occuper de lui sont des spécialistes, formés, avec de l'expérience. Ce sont de vrais professionnels", assure le représentant syndical. "Il y aura aussi sûrement des transferts vers d'autres établissements de détenus de Vendin, pour éviter qu'il puisse nouer des contacts, mais la question est de savoir comment on libère de la place, pour isoler ce détenu", explique-t-il.