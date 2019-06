Un an de prison avec sursis pour un médecin policier accusé d'agressions sexuelles

Neuf jeunes élèves policiers de moins de 25 ans - sept femmes et deux hommes - avaient déposé plainte contre un médecin de 63 ans pour agressions sexuelles. Ce dernier a été condamné ce mardi à un an de prison avec sursis et une interdiction définitive d'exercer. Le 14 mai lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, le parquet avait requis 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Chaque victime recevra 1500 euros de dommages et intérêts, à l'exception de l'une d'entre elles qui percevra 3000 euros.





"C'est une bonne décision, équitable et équilibrée. C'est bien car il y a une interdiction définitive d'exercer, et les dommages et intérêts me semblent corrects", a réagi Magali Loos, avocate d'une des plaignantes, auprès de l'AFP.