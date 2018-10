Meurtre d'Alexia Daval : Grégory Gay demande une confrontation avec son beau-frère Jonathann

Jonathann relance le feuilleton familial en revenant sur ses aveux. Il explique que le meurtre aurait eu lieu lors du dîner familial, et non pas après, au domicile des parents d'Alexia. Et met désormais directement en cause son beau-frère, Grégory Gay. Il évoque alors "un pacte secret" passé par la famille pour dissimuler les faits.