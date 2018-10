Meurtre d'Alexia : Jonathann Daval bientôt confronté à son beau-frère chez le juge

La sœur et le beau-frère d'Alexia Daval ont obtenu du juge d'instruction une confrontation avec Jonathann Daval, a confirmé à LCI une source proche du dossier. Ce face-à-face ne devrait néanmoins pas avoir lieu avant plusieurs semaines, le juge souhaitant "prendre le temps de l’organiser". L'annonce fait suite à la demande du couple Gay et des parents d'Alexia Daval début octobre d'être confrontés à leur beau-frère et gendre. Ce dernier, qui avait avoué avoir tué sa femme en octobre 2017 en Haute-Saône, était revenu cet été sur ses aveux, accusant son beau-frère, Grégory Gay, du meurtre, et évoquant "un pacte secret" scellé au sein de la famille pour dissimuler les faits.





"On a reçu la réponse de Monsieur le juge qui a répondu favorablement à notre demande", a indiqué Grégory Gay invité avec sa femme Stéphanie, sœur aînée de la victime, de l'émission de Jacques Pradel, "L'heure du crime" sur RTL. "Je n'attends pas spécialement la vérité de Jonathann, puisqu'il nous a déjà tellement menti que je ne vais pas me faire des illusions, on ne va pas encore avoir la vérité tout de suite, mais il était important qu'on lui mette la pression aussi", a-t-il ajouté. Mis en examen pour "meurtre sur conjoint", Jonathann Daval encourt la réclusion criminelle à perpétuité.