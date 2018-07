Meurtre d'Alexia Daval : Jonathann Daval nie avoir tué sa femme et accuse son beau-frère

La famille de la victime est reçue ce mercredi, en tant que partie civile, dans le bureau du juge. Les parents d'Alexia Daval, sa soeur et son beau-frère sont arrivés vers 9 heures au Palais de Justice de Besançon. Ils étaient accompagnés de leur avocat Me Jean-Marc Florand. "Le juge d’instruction a tenu absolument à nous recevoir cette semaine. On ne sait pas encore pourquoi mais ça doit être grave", a souligné l'avocat auprès du Dauphiné Libéré.





L'audition était toujours en cours à la mi-journée. Dans un message transmis à la presse, la procureure de Besançon, Edwige Roux-Morizot, a fait savoir que le parquet ne tiendrait aucune conférence de presse dans la soirée.