Meurtre d'Alexia Daval : les avocats s'opposent sur le revirement de Jonathann Daval

Conférences de presse, communiqués, interviews... : les avocats de Jonathann Daval et de la famille d'Alexia Daval se sont exprimés tout au long de la journée de jeudi. La veille, on apprenait que Jonathann, qui avait reconnu en janvier avoir étranglé son épouse, avait changé de version, accusant désormais son beau-frère du meurtre et évoquant "un pacte secret" passé par la famille pour dissimuler les faits.





La journée a débuté avec l'intervention de Me Jean-Marc Florand, avocat de la famille d’Alexia Daval, qui a donné une conférence de presse dans la matinée à Vesoul (Haute-Saône). "La crédibilité de Jonathann Daval est sujette à caution. (...) Rien ne colle à l'objectivité du dossier" et des rapports d'autopsie, a-t-il déclaré. "Ce dossier est dans l'impasse, le mystère s'épaissit", a insisté à plusieurs reprises l'avocat des parents d'Alexia Daval, de sa soeur et de son conjoint.