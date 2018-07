Meurtre d'Alexia Daval : Jonathann Daval a évoqué un "complot familial"

Vers un rebondissement dans l'affaire Daval ? Une semaine après l'audition de Jonathann Daval, mis en examen pour le meurtre de son épouse et placé en détention provisoire, c'est au tour de la famille de la victime d'être reçue ce mercredi, en tant que partie civile, dans le bureau du juge. Les parents d'Alexia Daval, sa soeur et son beau-frère sont arrivés vers 9 heures au Palais de Justice de Besançon. Ils étaient accompagnés de leur avocat Me Jean-Marc Florand. "Le juge d’instruction a tenu absolument à nous recevoir cette semaine. On ne sait pas encore pourquoi mais ça doit être grave", a souligné l'avocat auprès du Dauphiné Libéré. L'audition était toujours en cours à la mi-journée.





Selon des sources concordantes sollicitées par LCI, Jonathann Daval a évoqué, lors de sa dernière audition, l'hypothèse d'un "complot familial" dans la mort de son ancienne compagne. Des déclarations mettant en cause les proches de la victime, mais que rien n'a pas permis de corroborer jusqu'à présent.