Meurtre d'Alexia Daval : une expertise psychiatrique pointe le caractère "pervers" du mari capable de "manipulation"

Lors d'une conférence de presse ce jeudi, l'avocat de la famille d'Alexia Daval Me Jean-Marc Florand s'est interrogé sur la personnalité et la santé mentale de Jonathann Daval. "Ou il [Jonathann Daval] n'assume pas, ou il est dingue, ou c'est pas lui", a-t-il déclaré. La crédibilité de Jonathann Daval est pour le moins sujette à caution parce qu'il a enfilé plusieurs costumes et plusieurs rôles en moins de huit mois. Aujourd'hui, où est la vérité dans ce qu'il dit ? Je n'en sais rien".





Et d'ajouter : "Mon intime conviction pénale c'est que ce garçon connait parfaitement la vérité de A à Z. Je ne sais pas quel est son rôle là-dedans : acteur, spectateur, complice, auteur principal, co-auteur ? Mais il connait la vérité. Or, il ne la dit pas.

Peut-être qu'il n'est pas en mesure de la dire car elle est trop grosse pour lui, peut-être parce qu'il a des problèmes psychiatriques ou peut-être parce qu'il couvre d'autres personnes".