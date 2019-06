Meurtre d'Alexia Daval : une reconstitution cruciale lundi pour tenter de lever les dernières zones d'ombres

Comment Jonathann Daval a-t-il tué son épouse Alexia, un soir d'octobre 2017 à Gray-la-Ville (Haute-Saône)? Lundi, une reconstitution cruciale va tenter de lever les dernières "zones d'ombres" de ce dossier aux multiples rebondissements. L'un de ses principaux enjeux sera de déterminer si Jonathann Daval, qui reconnaît désormais le meurtre, reconnaîtra aussi avoir tenté de brûler le corps d'Alexia dans le bois où il l'avait déposé.





La reconstitution débutera vers 5 heures du matin dans l'ancien pavillon du couple à Gray-la-Ville, bourgade d'un millier d'habitants, entre Vesoul et Dijon. Un horaire matinal destiné à reproduire les circonstances du meurtre, commis de nuit dans la maison.





Fait exceptionnel, les parties civiles - les parents d'Alexia, sa soeur et son époux -, seront présents : "Elles attendent beaucoup de cette reconstitution" et veulent "connaître toute la vérité", selon l'un de leurs conseils, Me Gilles-Jean Portejoie.





Un transport au bois d'Esmoulins, à quelques kilomètres, devrait ensuite avoir lieu : c'est là que, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017, Jonathann a traîné puis dissimulé le corps d'Alexia après l'avoir étranglée, comme il l'a reconnu.