Meurtre d'une jeune femme dans le Val d'Oise : un homme confondu par son ADN plus de vingt ans après

Vingt-trois après le meurtre et le viol d'une jeune femme dans le Val d'Oise, un suspect a été arrêté et placé en garde à vue. Il devait être présenté ce jeudi à un juge en vue de sa mise en examen, a-t-on appris auprès du parquet de Pontoise. L'homme, âgé de 46 ans, a été confondu par son ADN.





En décembre 2017, l’enquête sur le meurtre de Katell Berrehouc avait été rouverte et confiée à la Section de Recherches de Versailles dans le cadre d'un projet baptisé "Cold Case", mené par le parquet de Pontoise. Cette jeune femme de 19 ans avait été retrouvée étranglée au domicile de ses parents à Auvers-sur-Oise le 11 mai 1995. A l'époque, des prélèvements avaient été effectués et d’importantes investigations engagées. Mais l'instruction s’était soldée par un non-lieu, en avril 2005. Cinq ans plus tard, le "cold case" est rouvert à la suite d'une campagne nationale de comparaison des prélèvements effectués dans le véhicule utilisé par le tueur en série Michel Fourniret. Les vérifications de donnent rien.