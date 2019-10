Meurtre de Maëlys : Nordahl Lelandais dit avoir été "envoûté par un démon" au moment des faits

Cinq entretiens de plus de deux heures, un document de 73 pages et des déclarations qui ont de quoi surprendre. L’expertise psychologique de Nordahl Lelandais, mis en examen pour les meurtres de Maëlys de Araujo, 8 ans, et du caporal Arthur Noyer, 24 ans, ainsi que pour agressions sexuelles sur deux de ses petites cousines, a été dévoilée pour partie par BFMTV.

A l’experte qui l'a vu à plusieurs reprises, l’ancien militaire a notamment déclaré que le soir du drame, quand il a quitté la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin (Isère) où se tenait un mariage, il n’était pas lui-même. "C’est un monstre qui l’a tuée ! C’est pas une personne. J’ai paniqué comme si j’étais envoûté d’un démon, d’un diable. J’ai eu l’impression que Maëlys voulait m’agresser, qu’elle me voulait du mal", a-t-il déclaré pour tenter de justifier ce qui l’avait poussé à commettre l’irréparable.