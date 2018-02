Rebondissement dans l'affaire du meurtre de Patricia Bouchon : le suspect renvoyé aux assises

Il était optimiste et s'apprêtait, selon les propos de son avocat que LCI avait contacté mardi, à aller déguster "une entrecôte "et partir "à la pêche et à la chasse". La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse en a jugé autrement. Ce jeudi, elle a décidé de renvoyer le seul et unique suspect après le meurtre de Patricia Bouchon devant une cour d'assises. Contre l'avis du parquet.





La mère de famille était partie vers 4h40 du matin le 14 février 2011 à Bouloc, en Haute-Garonne. Elle n'était jamais rentrée. Le corps de cette femme de 49 ans, secrétaire dans un cabinet d'avocats avait été retrouvé un mois et demi plus tard. Les constatations avaient permis d'établir que la victime avait fait l'objet d'une agression mortelle d'une extrême violence.





Mis en examen pour "homicide volontaire" et écroué en février 2014, Laurent, Dejean, plaquiste de profession, a toujours indiqué qu'il était innocent dans cette affaire.