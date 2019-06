Meurtre de Sarah Halimi : le caractère antisémite retenu par le parquet

Les trois expertises psychiatriques réalisées au cours de l'enquête concordent pour dire que le jeune homme, sans antécédent psychiatrique, ne souffre pas de maladie mentale mais qu'il a agi lors d'une "bouffée délirante" provoquée par une forte consommation de cannabis. Mais ces expertisent divergent cependant sur la question de l'abolition ou de l'altération du discernement du suspect. "Ce doit être à la cour d'assises d'en décider, à l'issue d'une audience contradictoire, où il y aura un véritable débat, et non pas sur la seule opinion de tel ou tel expert, qui ne sont de fait pas tous d'accords", a réagi Me Caroline Toby, avocate des enfants de la victime.





"Le fait qu'il ait consommé du cannabis en excès, bien de loin de le dégager de sa responsabilité pénale, l'aggrave", a commenté pour sa part Me Gilles-William Goldnadel, avocat du beau-frère de la victime. L'avocat du suspect, Me Thomas Bidnic, a indiqué à l'AFP ne pas vouloir réagir dans l'immédiat. En juillet 2017, Emmanuel Macron avait réclamé à la justice "toute la clarté" sur les faits, après avoir énuméré plusieurs victimes de l'antisémitisme et en y ajoutant Sarah Halimi, en présence du Premier ministre israélien en visite à Paris.