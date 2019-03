Meurtre de Sarah Halimi : une nouvelle contre-expertise conclut à l'irresponsabilité du suspect

"C'est une conclusion (pour cette troisième expertise, NDLR) très curieuse. On nous dit qu'il n'a aucune maladie mentale et qu'il n'a connu qu'une bouffée délirante qu'au moment des faits", s'est étonnée auprès de l'AFP Me Caroline Toby, avocate des trois enfants de la victime.





Les parties civiles craignent que ces contre-expertises conduisent la juge d'instruction à ordonner un non-lieu. Une éventuelle décision en ce sens de la magistrate pourrait encore faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.





"Comme les enfants et la famille de Sarah Halimi, nous attendions ce procès pour que justice leur soit rendue et pour que l'antisémitisme qui tue en France aujourd'hui soit aussi sur le banc des accusés", a réagi le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) dans un communiqué, souhaitant que soit laissée à un "jury populaire" d'assises "la possibilité de trancher le débat d'experts".