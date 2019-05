Meurtre de Sophie Toscan du Plantier : 30 ans de prison requis contre Ian Bailey

Si M. Bonthoux a estimé qu'il y avait un certain nombre de preuves, c'est notamment que la police irlandaise a très rapidement suspecté Ian Bailey, du meurtre de Sophie Toscan du Plantier, productrice de film de 39 ans, découverte en contrebas de sa maison isolée de Schull, sur la côte irlandaise, en décembre 1996. A l'époque, le journaliste britannique est l'un des premiers sur les lieux et "a connaissance d'éléments qui ne sont pas connus du public, qu'il n'a pas reçus de la part de personnes extérieures", a appuyé l'avocat général. Il donnait dans ses articles sur le crime des détails qui n'étaient pas sortis dans la presse.





Autre preuve, selon l'accusation, il porte également sur le front et les avant-bras des égratignures similaires à celles retrouvées sur le corps de Sophie Toscan du Plantier - qui s'est farouchement débattue contre son agresseur - et pouvant correspondre à des épines de ronces. Des griffures qu'il n'avait pas le soir du 22 décembre alors qu'il jouait du tambour traditionnel dans un pub, les manches relevées, avaient déclaré six témoins à la police irlandaise. Il avait assuré s'être égratigné en découpant des dindes et un arbre de Noël "mais je crois que c'est M. Bailey qui nous prend pour des dindes", a lancé Jean-Pierre Bonthoux.





Il a aussi changé de version de son emploi du temps à plusieurs reprises, a expliqué l'avocat général. Mais surtout, Ian Bailey a "fait des aveux" à sa rédactrice en chef, à des amis et à un adolescent qu'il a pris en stop, et un "aveu indirect mais extrêmement détaillé" à un ex-ami et employeur, venu témoigner mardi 28 mai à la barre. Ce soir de pleine lune, alors qu'il est alcoolisé, il vient la voir parce qu'"il la désire", "elle essaye de se sauver et malheureusement il la rattrape, il la frappe (...) et l'achève", a avancé l'avocat général. Malgré l'absence de preuve scientifique reliant le Britannique au crime, il y a "une accumulation de charges" permettant de le condamner, a considéré M. Bonthoux.