Meurtre du petit Jonathan : la piste du tueur en série allemand Martin Ney relancée ?

En Allemagne, il est surnommé "l’homme en noir". Martin Ney a été condamné à la perpétuité en 2012 pour le viol et le meurtre de trois garçons âgé de 8 à 13 ans entre 1992 et 2001 dans le nord de l’Allemagne. Désormais, c’est vers ce tueur en série allemand que se tourne l’enquête française sur le meurtre du petit Jonathan Coulom. Le garçon âgé de 10 ans avait disparu en 2004 d’un centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique). Son corps avait été retrouvé six semaines plus tard dans un étang de Guérande.





Ce n’est pas la première fois que le nom du prédateur allemand plane au-dessus du dossier Jonathan Coulom. A l’époque, les policiers allemands s’étaient rapprochés de leurs homologues français, le crime de l'enfant ayant des similitudes avec les autres affaires. Mais cet ancien éducateur aujourd'hui âgé de 48 ans, qui ciblait les centres de vacances pour jeunes, a toujours nié son implication dans le meurtre de Jonathan. Si les enquêteurs français n'ont jamais refermé cette piste, ils ne disposaient d’aucune preuve formelle.