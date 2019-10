Meurtre et viol de Prescillia à Estagel : le suspect âgé de 18 ans a reconnu les faits

FAIT DIVERS - L'affaire avait secouée la paisible petite ville d'Estagel (Pyrénées-Orientales) cet été : le corps de la jeune Prescillia avait été découvert à moitié dénudé et lardé de coups de couteau dans le cimetière de la commune. Mardi 1er octobre, un jeune homme de 18 ans avait été placé en garde à vue. Il a été mis en examen ce jeudi pour "meurtre sur personne vulnérable", "agression sexuelle et viol sur personne vulnérable et placé en détention.

Il aura fallu presque trois mois pour identifier un suspect dans l'affaire du meurtre de la jeune Prescillia à Estagel, cette petite commune des Pyrénées-Orientales. Mercredi 2 octobre, le procureur de Perpignan, Jean-Jacques Fagni, a indiqué dans un communiqué qu'un suspect a été placé en garde à vue. Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans, "sans emploi et sans antécédent judiciaire". Il réside dans la commune d'Estagel, située à 25km de Perpignan. Selon le procureur, il a été interpellé mardi et "immédiatement placé en garde à vue". "Dans le cadre de ses auditions de garde à vue, le suspect a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, sans, pour l'heure, fournir d'explications à son geste", indique le magistrat ce jeudi dans un nouveau communiqué. "Mis en examen, ce jour, des chefs de "meurtre sur personne vulnérable", "agression sexuelle et viol sur personne vulnérable" commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, il a été, à l'issue , placé en détention provisoire", poursuit le procureur. L'instruction se poursuit afin de "mieux cerner la personnalité de l'intéressé qui sera soumis, prochainement, à des expertises psychiatriques et psychologiques", précise le communiqué publié ce jeudi

Et ce sont les analyses ADN qui ont permis de l'identifier. "Les comparaisons réalisées entre l'ADN masculin trouvé, le 7 juillet 2019, sur les lieux du crime et les ADN prélevés dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 17 juillet 2019, sur un groupe de personnes de sexe masculin, domiciliées sur la commune d'Estagel, ont permis d'identifier un suspect", indique le procureur Jean-Jacques Fagni, dans un communiqué.

Le 7 juillet, le corps de Prescillia, qui venait d'avoir 18 ans, avait été découvert à moitié dénudé et frappé de cinq coups de couteau dans le cimetière d'Estagel. La jeune fille souffrait d'un déficit intellectuel et d'un handicap moteur léger. Prescillia, qui vivait avec sa mère et ses frères, s'était rendue la veille au soir au bal des pompiers, avant que sa disparition ne soit signalée dans la nuit. Une information judiciaire avait été ouverte pour "homicide volontaire avec arme commis sur une personne vulnérable" et "agression sexuelle commise à l'aide ou sous la menace d'une arme sur personne vulnérable".

