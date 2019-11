Michel Fourniret suspecté dans l'affaire Lydie Logé : une information judiciaire ouverte pour "séquestration suivie de mort"

Il est déjà condamné à perpétuité mais la justice compte bien mener cette nouvelle enquête à son terme. Le tueur en série Michel Fourniret, déjà condamné pour les meurtres de huit jeunes femmes, a été sorti de prison la semaine dernière pour être entendu quant à la disparition de Lydie Logé, en 1993, dans l'Orne. A la suite à cette garde à vue et de celle de son ex-femme complice, Monique Olivier, une information judiciaire a été ouverte pour "séquestration suivie de mort".

Âgée de 29 ans au moment des faits, Lydie Logé n'a jamais été retrouvée. Sa disparition le 18 décembre 1993 avait déjà fait l'objet de deux enquêtes, entre 1994 et 1998, puis entre 2004 et 2009, mais toutes deux ont abouti à des non-lieux. En 2018, le parquet d'Argentan a rouvert l'enquête après la découverte de nouveaux éléments. Carole Etienne, procureure de la République de Caen, précise à l'AFP que c'est la comparaison concordante entre un ADN retrouvé dans le véhicule de Michel Fourniret et l'ADN d'une ascendante de Lydie Logé qui a relancé les investigations.

Des investigations qui vont encore être approfondies suite aux déclarations recueillies lors des gardes à vues, qui ont permis d'établir "un possible cheminement de Michel Fourniret dans l'Orne, qu'il ne conteste pas", selon la magistrate. Concernant Monique Olivier, condamnée pour complicité sur quatre meurtres de son ex-mari, la procureure a précisé à l'AFP que "son rôle n'est pas établi à ce stade des vérifications". Carole Etienne a cependant appelé à la prudence, assurant qu'il y a "encore des vérifications à faire".