Mis en examen pour 7 cas d'empoisonnement, l'anesthésiste de Besançon est soupçonné d'être impliqué dans 17 autres cas

Selon le magistrat, "les charges reposent aujourd'hui sur un faisceau d'éléments concordants". Etienne Manteaux a détaillé : "D'abord, l'arrêt des événements indésirables graves inexpliqués depuis qu'il n'exerce plus à la clinique Saint-VIncent, en mars 2017. Ensuite, l'absence d'événements graves inexpliqués à la clinique Saint-Vincent lorsqu'il a travaillé pendant 6 mois à la polyclinique de Franche-Comté en 2009. La multiplication des événements indésirables graves au cours des périodes de conflits intenses entre lui et ses collègues au sein de la clinique Saint -Vincent. Son omniprésence dans la gestion des réanimations suite aux arrêts cardiaques a, avec du recul, également alerté ses collègues". L'enquête a établi qu'il se trouvait plus souvent à proximité immédiate de la salle opératoire dans laquelle les événements indésirables graves survenaient.





"Par ailleurs, a poursuivi le procureur, dans un certain nombre de cas, Frédéric Péchier était capable de faire des diagnostics précoces dans des situations cliniques où rien ne permettait à ce stade de suspecter des surdosages en potassium ou aux anesthésiques locaux".