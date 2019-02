Montpellier : un inspecteur des impôts mis en examen pour fraude fiscale

Une saisie au domicile du fonctionnaire a notamment permis aux enquêteurs de mettre la main sur 170.000 euros en liquide, qui proviendraient du commerce. "Il conteste les faits qu'on lui reproche et il n'admet tout au plus que de petites erreurs", s'est défendu l'homme par la voix de son avocat, Me Jean-Marc Darrigade, interrogé par le quotidien régional. "Il explique que son exercice fiscal allait se terminer au mois de mars et qu'il allait déclarer l'argent. Il a tous les bons de caisse pour le justifier", ajoute-t-il.