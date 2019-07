Montpellier : une marche blanche en hommage à la mère de famille mortellement fauchée par une voiture

FAIT DIVERS - Un rassemblement et une marche blanche sont organisés ce dimanche 14 juillet à Montpellier en hommage à la mère de famille âgée de 42 ans mortellement fauchée jeudi dernier par une voiture dans le quartier de la Mosson où des centaines de personnes célébraient la victoire de l'Algérie. Deux enfants de la victime, un bébé d'un an et une adolescente âgée de 17 ans ont également été blessés.