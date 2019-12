Mort d'Elodie Kulik: Willy Bardon condamné à 30 ans de réclusion

Ce vendredi 6 décembre, après plus de deux semaines de procès devant la Cour d'assises de la Somme, la condamnation est tombée. Willy Bardon a été condamné à 30 ans de réclusion pour viol, enlèvement et séquestration suivis de mort pour l'assassinat d'Elodie Kulik en 2002.

"Vous avez à juger des faits qui remontent à presque 18 ans (...) et dont les marques et ravages sont encore présents", a dit vendredi aux jurés l'une des deux avocates générales, Ségolène Attolou. Il s'agisait de juger des "atrocités" commises sur Elodie Kulik, jeune directrice de banque de 24 ans enlevée, violée, étranglée, puis brûlée en janvier 2002 à Tertry, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Quentin (Aisne), a-t-elle rappelé.

Avant de mourir, la victime avait eu le temps d'appeler les secours, un enregistrement terrifiant de 26 secondes considéré comme la pièce maîtresse du dossier. Si la participation de Grégory Wiart, décédé en 2003 et dont on avait retrouvé l'ADN sur la scène du crime, est "indéniable", les deux hommes entendus sur l'enregistrement "font forcément partie de ses ravisseurs" et "le seul proche" qui est "reconnu sur la bande" par plusieurs témoins est Willy Bardon, a rappelé vendredi l'autre avocate générale, Anne-Laure Sandretto.

"Dans ce dossier, nous avons 12 témoins" de l'entourage de Willy Bardon interrogés sur la bande sonore, parmi lesquels "six sont formels et le reconnaissent". Concernant les autres, trois ne reconnaissent rien, deux ont dit aux enquêteurs avoir reconnu un "timbre" ou une "intonation" et Romuald J., considéré comme le frère de lait de l'accusé, a lui "changé son témoignage" entre les auditions et le procès, a détaillé l'avocate générale.