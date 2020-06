"J'étouffe" : les derniers mots de Cédric Chouviat aux policiers qui l'interpellaient

Selon un rapport d'enquête que se sont procurés Le Monde et Mediapart, les enquêteurs de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ont eu accès aux neuf vidéos tournées par le chauffeur-livreur et aux trois autres prises par l'une des policières impliquées dans l'arrestation. D'une durée de 12 minutes, les bandes sons, versées au dossier, éclairent sous un nouveau jour cette affaire. Sur les enregistrements qu'ont pu consulter les deux médias, "l'échange est relativement correct, même si nous pouvons ressentir une forme de provocation ou de défiance dans les paroles de la personne contrôlée".

Mais le ton grimpe entre Cédric Chouviat et les quatre policiers, auditionnés mercredi 17 juin par l'IGNP sous le régime de la garde à vue, que l'homme à scooter qualifie de "bande de clowns" et de "pauvre type". Alors que le contrôle semble sur le point de s'achever, le père de cinq enfants traite l'un des fonctionnaires de "guignol". Celui-ci décide alors de l'interpeller. Le livreur est plaqué et maintenu au sol, à l'aide de la technique de la clé d'étranglement, selon un témoin. À plat ventre, on l'entend se débattre, sous le poids des policiers, criant "arrête", "je m'arrête", avant de répéter"j'étouffe" à sept reprises.