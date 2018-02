Mort de Coralie Moussu, portée disparue en 2009 : la piste Nordahl Lelandais étudiée

INVESTIGATIONS – Un peu plus de huit ans après la disparition, en novembre 2009 à Vénéjan, dans le Gard, de Coralie Moussu, 32 ans, l’enquête vient d’être relancée et c'est la piste Nordahl Lelandais qui va être étudiée. Le corps de la jeune femme mère de famille avait été retrouvé un an plus tard. La famille n’a jamais cru à un suicide.