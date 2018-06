Mort de Maëlys : Nordhal Lelandais n'a pas encore livré tous ses secrets, des expertises toujours attendues

Nordahl Lelandais a retracé le film de sa soirée du 27 au 28 août, jour du meurtre de la fillette. La fillette et le trentenaire se sont croisées à Pont-de-Beauvoisin (Isère) lors d’un mariage. Maëlys serait montée dans son véhicule afin d'aller voir ses chiens. L’enfant lui aurait ensuite demandé de faire demi-tour avant d’hurler. C’est à ce moment-là que l'homme de 35 ans lui aurait alors "mis un coup avec le revers de la main, violent, sur le visage". Il s’est rapidement aperçu que Maëlys, évanouie, ne réagissait plus et s’est arrêté pour prendre son pouls. "Il constate qu'elle ne respire plus", explique la même source. "Il la dépose" alors dans le cabanon près de la maison de ses parents où il habite à Domessin (Savoie), "jette son short taché de sang et retourne au mariage", raconte-t-il aux juges d'instruction. Il avait auparavant expliqué s'être débarrassé du vêtement car il était taché de vin. Le short n'a, pour le moment, pas été retrouvé.





Dans la nuit, alors que les invités commençaient à chercher Maëlys, il a quitté les lieux pour aller récupérer le corps et le déposer dans les gorges escarpées du massif de la Chartreuse, là où il a mené les enquêteurs le 14 février dernier.





Les premiers éléments de l'autopsie de Maëlys avaient démontré une fracture de la mâchoire qui "peut avoir pour origine un coup ou un choc violent", note une autre source. Comme dans le dossier Arthur Noyer, les enquêteurs estiment que Nordahl Lelandais tente de plaider "les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner".