Chauffeur de bus tué à Bayonne : les avocats de la défense affirment qu'il a porté le premier coup

Deux hommes ont été accusés d’avoir tué le chauffeur et ont été mis en examen pour "homicide involontaire". Pourtant d’après leurs avocats, ce n’est pas exact. Ils affirment être en possession d'images de vidéosurveillance, de l’intérieur et de l’extérieur du bus. On y verrait le chauffeur qui s'approche "des quatre garçons assis à l'arrière et assène, à 19h07, un violent coup de tête au visage de mon client", a affirmé à l'AFP Maitre Thierry Sagardoytho, un des avocats.

C’est une affaire qui a touché la France entière. Il y a deux mois, Philippe Monguillot, un chauffeur de bus de 59 ans, était roué de coups et blessé à la tête pour avoir contrôlé le ticket d’un passager et exigé le port du masque. Après avoir passé cinq jours en état de mort cérébrale, il est décédé le 5 juillet dernier.

Maître Frédéric Dutin, l’avocat du second jeune homme mis en examen atteste que "l'élément intentionnel de donner la mort ne résulte pas des éléments du dossier". Les deux avocats espèrent une requalification des faits en "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et non plus en "homicide involontaire".