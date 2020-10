Mort de Victorine : ouverture d'une information judiciaire pour "meurtre"

Alors que de nombreuses investigations continuent d'être menées, en raison de la gravité des faits et de la complexité de cette affaire, il a également annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour "enlèvement, séquestration et meurtre". "Trois juges d'instruction ont été désignés et d'importants moyens financiers sont mobilisés", a-t-il indiqué.

Une cellule dédiée va également suivre cette enquête qui s'annonce longue et compliquée. Nommée "Hom-Roche" pour "homicide commis à Roche", la ville limitrophe de Villefontaine (Isère) où a été retrouvé le corps de la jeune fille, elle regroupera dix enquêteurs. "Leur unique tâche : travailler sur ce crime le temps nécessaire à sa résolution", a poursuivi le colonel Lionel James. Ce dernier a également indiqué que "130 témoins avaient déjà été auditionnés, et que 662 personnes avaient été contactées lors de l'enquête de voisinage, ainsi que 1100 conducteurs et 63 piétons". Le but étant la recherche de témoignages complémentaires par des personnes ayant l'habitude d'emprunter les lieux.