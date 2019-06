Murielle Bolle mise en examen pour "diffamation aggravée" après une plainte de son cousin

La plainte vise également la romancière Pauline Guéna, qui a écrit le livre avec Murielle Bolle, et la maison d'édition Michel Lafon. Selon Me Hellenbrand, un procès devant le tribunal correctionnel de Metz pourrait avoir lieu d'ici à la fin de l'année. Le cousin avait contacté les gendarmes pour leur relater les coups reçus par Murielle Bolle, en juin 2017, alors qu'elle venait d'être mise en examen avec Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grande-tante du garçonnet, pour "enlèvement et séquestration suivie de mort". Les trois mises en examen ont été annulées en avril 2018 pour des raisons de procédure. En février, la Cour de cassation a reconnu que la garde à vue de Murielle Bolle en 1984 avait été effectuée en application de dispositions "inconstitutionnelles". La cour d'appel de Paris doit désormais examiner la question de son annulation.