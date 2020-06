Nancy : un ancien prof de physique jugé pour avoir extorqué 3 millions d'euros à des particuliers

Il prétendait avoir inventé une batterie révolutionnaire qui allait changer la face du monde et ridiculiser le milliardaire Elon Musk, fondateur de SpaceX. Faute d'y être arrivé, un ancien professeur de physique-chimie de l'université de Lorraine, désormais à la retraite, comparait depuis ce jeudi devant le tribunal de Nancy.

Il faut dire que ce Géo-Trouvetout aurait, entre 2009 et 2013, extorqué près de 3 millions d'euros auprès de particuliers pour financer ce système qui n'a en fait jamais vu le jour. Sur les plus de 150 investisseurs, une cinquantaine se sont constitués parties civiles. Parmi eux, Francis, qui a investi 20.000 € en croyant à une technologie capable de remplacer le nucléaire. "C'était prometteur, c'était écologique, il était en avance ; et puis, on s'est aperçu que c'était un beau parleur", témoigne-t-il au 20h de TF1.