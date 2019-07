Nantes : après l'identification du corps de Steve, cinq enquêtes doivent éclaircir les circonstances de sa mort

Le mercredi 3 juillet, les associations Freeform et Media'son, qui accompagnent des événements de musique électronique, avaient annoncé le dépôt d'une plainte collective "pour mise en danger de la vie d'autrui et violences volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique". Elle émane de 89 personnes présentes lors de la soirée le quai Wilson. Au moins deux d'entre elles sont tombées dans la Loire et quelque 140 témoignages ont été recueillis selon les associations.





Plus tôt, le 24 juin, une procédure judiciaire avait été ouverte au sein de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour enquêter sur les conditions de l'intervention controversée. Deux enquêtes ont été ouvertes dans le cadre de l'IGPN, une enquête administrative (demandée par Christophe Castaner) et une enquête judiciaire (à la suite d'une plainte collective pour "mise en danger de la vie d'autrui").





La police des polices devait rendre cette semaine ses conclusions au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Après une entrevue entre ce dernier et Edouard Philippe, en milieu de journée, ce dernier devait s'exprimer à 16 heures, pour livrer les conclusions du rapport de l'IGPN.