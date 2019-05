Vol de l'écrin du coeur d'Anne de Bretagne : prison ferme pour les quatre prévenus

Selon l'enquête c'est bel et bien lui qui a été à l'initiative du vol et qui entre autres,payé la somme de 1.000 euros à un autre prévenu chargé de faire un repérage vidéo à l'intérieur du musée et acheté avec un prête-nom la voiture utilisée le soir des faits. C'est "l'Arsène Lupin de Saint-Nazaire, il s'y est cru... Mais ça n'a pas duré longtemps", a plaidé Denis Lambert, son avocat, rappelant que les faits se sont déroulés sans arme ni violence. La défense a globalement dénoncé une instruction à charge, une interprétation des éléments de téléphonie "à la limite de la malhonnêteté intellectuelle", insistant sur le supposé amateurisme des voleurs présumés et un musée mal sécurisé.





Le butin, composé du fameux écrin en or de l'ancienne reine de France, mais aussi d'une cinquantaine de pièces précieuses, de dix médailles et d'une statuette hindoue dorée avait été enfoui dans un bois près de Saint-Nazaire, d'où sont originaires tous les prévenus. Les enquêteurs l'avait retrouvé intact quelques jours après le casse.