Incendie d’une barrière de péage : un an de prison ferme pour 4 Gilets jaunes

Les faits s’étaient déroulés le samedi 15 décembre 2018 lors de l’acte 7 des Gilets jaunes : plusieurs manifestants avaient alors incendié volontairement la barrière de péage sud de Narbonne, dans l’Aude. Non retrouvés dans un premier temps, quatre hommes, âgés de 29 à 37 ans, avaient finalement été interpellés mi-février. Ils avaient été ensuite placés en détention provisoire en attendant leur procès. Trois des suspects étaient jugés pour "détérioration ou dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux". Le quatrième comparaissait pour complicité, suspecté d'avoir fourni l'essence de sa moto pour l'incendie.





Ce lundi, le tribunal correctionnel de Narbonne les a finalement condamnés à deux ans de prison, un ferme et avec un sursis. Le juge leur a également signifié une interdiction de manifestation et de port d'arme pendant trois ans. Il a en outre condamné les quatre prévenus à payer solidairement à Vinci Autoroutes la somme de 288.000 euros et a ordonné leur maintien en détention.