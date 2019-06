Nicolas Sarkozy visé par une enquête pour son utilisation de billets de 500 euros

Nouveaux démêlés judiciaires pour Nicolas Sarkozy. Une nouvelle procédure judiciaire du parquet anticorruption a été ouverte contre l'ancien président de la République, confirmé l'AFP après les révélations de Mediapart mercredi. En cause : un usage régulier par l’ancien chef de l’Etat de liquide en grosses coupures. Et plus précisément des billets de 500 euros.





"Lors d'une perquisition fin 2017 chez le célèbre antiquaire parisien Christian Deydier, (...) les policiers de l'Office anticorruption (OCLCIFF) ont mis la main sur un pli au nom de Nicolas Sarkozy, qui avait été déposé la veille", écrit le site d'informations en ligne. L'enveloppe, découverte lors de cette perquisition menée pour les investigations sur un possible financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, contenait "un chèque de 2.000 euros" pour l'achat d'une antiquité au nom de l'ancien président, "ainsi que quatre billets de 500 euros".