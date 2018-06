Non-intervention des soldats Sentinelle : des familles de victimes de l'attentat du Bataclan portent plainte contre X

Georges Fenech rapporte également ce qui est ressorti des différentes auditions qu'il a menées, dont une auprès du gouverneur militaire de Paris. "Il a eu des réponses assez étonnantes : 'On n'entre pas dans une bouteille d'encre', c'est-à-dire on n'entre pas dans un lieu où on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Or, on entendait à ce moment-là les coups de feu", note Georges Fenech. "Il est impensable de mettre des soldats en danger, dans l'espoir hypothétique de sauver d'autres personnes", a également expliqué lancé le gouverneur militaire, selon le président de la commission d'enquête.