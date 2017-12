Nordahl Lelandais : ces affaires non élucidées sur lesquelles les enquêteurs se penchent

Les enquêteurs vont se pencher sur la disparition de deux hommes à un an d'intervalle, en 2011 et 2012, en marge d'un festival électro au Fort de Tamié (Savoie). Jean-Christophe Morin, 23 ans, avait disparu en septembre 2011. Le jeune homme, originaire de Sallanches, s’était rendu à la soirée en faisant du stop. Seul son sac à dos sera retrouvé. Les appels à témoins lancés par ses proches et les investigations sur le terrain ne donneront rien.





Un an après, c’est au tour d’Ahmed Hamadou, un Savoyard de 45 ans, de disparaître mystérieusement. Selon le Dauphiné, il était parti avec un ami au festival mais avait été refoulé à l’entrée par la sécurité à cause d’une altercation. Les deux hommes auraient été séparés et la suite reste floue. Son ami Yan serait rentré à Chambéry avant de disparaître sans donner de nouvelles durant 3 semaines. Puis il est réapparu. Ahmed Hamadou, lui, n’a jamais redonné signe de vie. Interrogé sur France 3, le cousin du disparu a indiqué qu’Ahmed et Nordahl Lelandais se connaissaient "de vue". Les deux hommes habitaient selon lui "à 5 minutes de route".