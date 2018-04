Nordahl Lelandais impliqué dans la disparition de Lucie Roux ? "Ça fait froid dans le dos", réagit sa mère

C'est une amie d’une personne hospitalisée dans l’établissement qui a pris contact avec l'avocat de Lucie Roux. Ce témoin aurait expliqué avoir participé à des repas en présence de Nordahl Lelandais et de Lucie Roux. Me Saint-André évoque même "plusieurs personnes qui, après avoir vu la photo de Nordahl Lelandais dans les médias, disent l'avoir reconnu, avoir mangé avec lui et Lucie Roux. Mais il faut rester prudent : au bout de cinq ans, les témoignages sont à prendre avec précaution."





C'est à la suite de la médiatisation de l'affaire Maëlys "qu'on a pu apprendre que fin 2012, Nordahl Lelandais était hospitalisé dans cette même unité située à Bassens", précise l'avocat. Il attend à présent que les enquêteurs "regardent précisément les emplois du temps de M. Lelandais, ses dates d'hospitalisation dans cet hôpital, et peut-être cherchent dans son ordinateur s'il y a des liens avec Lucie Roux."