Nordahl Lelandais renvoyé aux assises pour le "meurtre" d'Arthur Noyer

Mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys de Araujo et des agressions sur deux petites cousines, Nordahl Lelandais avait d'abord nié toute implication. En mars 2018, devant les juges d'instruction de Chambéry, il avait finalement avoué avoir pris en stop le militaire à la sortie d'une boîte de nuit. Plus tard, les deux hommes en seraient venus aux mains. Selon Lelandais, Arthur Noyer serait mort au cours de cette "bagarre", à Saint-Baldoph, près de l'agglomération chambérienne. Au total, la piste Lelandais - et donc sa possible implication - est examinée dans une quarantaine de dossiers non résolus.