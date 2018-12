Nouvelle garde à vue pour Carlos Ghosn pour "abus de confiance", ses chances de libération s'amenuisent

La tribunal avait refusé de prolonger la garde à vue du dirigeant et rejeté l'appel des procureurs. Une libération sous caution semblait sur la bonne voie ces dernières heures, l'avocat de Ghosn indiquant que son client était prêt à "restaurer sa réputation". Finalement, le parquet en a décidé autrement et le bureau des procureurs a décidé de l'arrêter de nouveau. Les enquêteurs ont désormais 48 heures supplémentaires pour interroger Carlos Ghosn et sa garde à vue pourrait être étendue si besoin.





Dans un communiqué, le parquet indique que l'homme d'affaires est soupçonné d'avoir "failli à sa fonction de PDG et d'avoir causé un préjudice à Nissan" et lui reproche d'avoir "imputé sur les comptes de la société des pertes d'investissements personnels" causés par la crise financière de 2008. Des accusations que dément le dirigeant, selon la chaîne de télévision publique nippone NHK. Le préjudice s'élèverait à 1,85 milliard de yens, soit environ 14,5 millions d'euros. Il est aussi accusé d'avoir fait transité une somme totale de 14,7 millions de dollars, d'une filiale de Nissan vers un autre compte à son bénéfice, au cours de quatre transactions.