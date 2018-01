Obsolescence programmée : le parquet de Paris ouvre une enquête contre Apple

Apple a-t-il réduit volontairement les performances des iPhones pour doper ses ventes ? La justice française vient d'ouvrir une enquête préliminaire contre la firme à la pomme pour "tromperie et obsolescence programmée". Depuis les dernières mises à jour, des utilisateurs accusent le géant américain de brider volontairement les capacités de certains terminaux.



