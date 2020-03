Oeuvre de Banksy volée à Paris : le suspect met en cause l'artiste, celui-ci dément catégoriquement

Une riveraine avait filmé la scène. Elle s'était demandé pourquoi, à 3h30 du matin dans la nuit du 1er au 2 septembre 2019, des personnes faisaient autant de bruit en découpant un panneau de voirie. A bord de leur camion, les individus étaient en réalité venus dérober une oeuvre valant plusieurs milliers d'euros, réalisée au pochoir par l'artiste Banksy : un rat tenant un cutter.

Début février, les enquêteurs du 1er district de la police judiciaire parisienne avaient procédé à l'interpellation de trois suspects et retrouvés au domicile du principal trois œuvres susceptibles d'être attribuées à Banksy... Mais pas celle représentant le fameux rongeur. Deux suspects, un homme et une femme, avaient finalement été mis hors de cause. Mejdi R., 34 ans et gravitant dans le milieu du street art reste, lui, dans le viseur.

Aux enquêteurs, ce dernier a fait des déclarations pour le moins surprenantes, affirmant qu'il connaissait Banksy et que c'était ce dernier qui l'avait missionné pour ce vol, en réaction au vol de sa silhouette blanche, peinte sur la porte de secours du Bataclan, en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, révèle Le Parisien ce vendredi.