"On a commencé la politique, nous étions riches, nous la finissons pauvres" : retour sur la 2e journée du procès Balkany

En milieu d'après-midi, le tribunal a finalement rejeté la demande de jonction des deux dossiers et le procès a débuté. Le président du tribunal a commencé la lecture du rapport des enquêteurs sur le délit de fraude fiscale. Propriété de Giverny sous évaluée, espèces à profusion : l'enquête de deux ans avait passé à la loupe le train de vie du couple, incompatible selon l'administration avec leurs revenus déclarés. Selon le fisc, les accusations portent sur environ quatre millions d'euros éludés : correspondant à l’impôt sur le revenu entre 2009 et 2014 et l'impôt sur la fortune (ISF) entre 2010 et 2015.





L'audience a continué dans une ambiance très tendue, comme l'a rapporté notre journaliste sur place. Après la lecture de la synthèse des accusations, Patrick Balkany a fait une première déclaration spontanée au cours de laquelle il a lu deux lettres, écrites par son épouse en février 2016 et en février 2017, à destination des enquêteurs judiciaires. Isabelle Balkany y dénonce l’acharnement médiatique dont elle et son époux sont victimes, raconte "la vindicte", les calomnies contre leur couple. Dans les deux lettres, elle évoque également son mal-être et mentionne l'idée de "tirer définitivement sa révérence".





Avant de suspendre la séance, le président a indiqué que la journée du 15 mai serait consacrée à l'interrogatoire de Patrick Balkany. A la question : "Entendez-vous faire prévaloir votre droit au silence ?", le maire de Levallois a répondu du tac au tac "Sûrement pas monsieur le président !"