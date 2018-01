"On a cru qu’on allait tous mourir" : au procès de Jawad Bendaoud, ses voisins racontent l'assaut du Raid

Charif, Libanais, vivait depuis six mois avec un ami au 48, rue de la République, dans l’appartement situé en dessous de celui dans lequel ont été hébergés les terroristes. "Le 18, à 4 heures du matin, j’ai entendu une explosion, j’ai cru que ça venait de loin. Je me suis réveillé. J’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu beaucoup de policiers. J’ai pensé que c’est quelque chose de normal car ça se passe souvent comme ça ", raconte le jeune homme.





"Il y avait beaucoup de rafales.(..) 15 ou 30mn après. On est resté au milieu de l’appartement et on ne savait pas ce qu’il se passait. On a attendu 2-3h. On a cru qu’on allait tous mourir. Je m’attendais à ce que quelqu’un tire directement vers nous. L’appartement serait tombé sur nos têtes", continue-t-il.





Il affirme avoir été alors malmené par les forces de l’ordre. "Les policiers nous ont poussés, nous ont frappés. On nous a mis par terre pour nous fouiller (… Ils nous ont faits sortir de l’appartement, il y avait un policier qui tirait en l’air. J’ai eu un morceau d’une explosion dans mon épaule".