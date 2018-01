Ont-ils trop parlé pendant la garde à vue de Jonathann Daval ? Ses deux avocats convoqués

Le bâtonnier de Besançon Me Christophe Carré a convoqué en fin de matinée mercredi les avocats de Jonathann Daval, Me Randall Schwerdorffer et Me Ornella Spatafora, au lendemain des aveux de leur client. Une convocation, révélée par Libération et confirmée à LCI. Son but ? Leur rappeler quelques "éléments de déontologie", nous a confié le bâtonnier de Besançon.