"Oui, c'est grave et non, ce n'est pas banal" : huit mois de sursis pour l'homme filmé en train de se masturber dans le métro à Paris

Les faits remontent au 12 décembre, lorsque l'homme se masturbe devant une jeune femme sur la ligne 7 du métro. Assis en face d'elle, il se touche le sexe et le "sort brièvement" à plusieurs reprises de son pantalon. Il la regarde dans les yeux, a plusieurs gestes déplacés et intimidants, et lui propose même de boire un verre. Il est alors 18h, et personne ne réagit. Mais la jeune femme, Safiétou, a un bon réflexe : elle prend l'homme discrètement en vidéo et diffuse la séquence sur les réseaux sociaux en interpellant la RATP. Contre toute attente, la séquence devient virale. Alors qu'elle porte plainte quelques jours plus tard, une personne alerte sur l'identité de l'homme dont le visage apparaît sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Munir et travaille chez McDonald's. Prévenu par son employeur, ce dernier comprend qu’il est recherché et se rend au commissariat.





Six mois plus tard, l'homme comparait libre devant le tribunal. Originaire du Bangladesh, Munir réfute les accusations. Malgré les vidéos, les photos et les témoignages, il se défend. Cet employé dans une enseigne de restauration rapide des Champs-Elysées dit constamment se toucher les parties génitales à cause de problèmes au sexe. Devant la présidente, il passe de l’excuse de sa maladie, à prétendre qu’il connait les jeunes filles, en passant par "non je regardais le bébé à côté d’elle". Ou encore le très sérieux : "J'avais les lèvres sèches" quand on lui demande s’il est "obligé de se lécher les lèvres en se touchant les testicules" qui lui faisaient supposément mal. Tout ça dans un français plus qu'approximatif qui pousse l'assemblée à tendre l'oreille. Et la magistrate à demander que le prévenu s'exprime dans le micro à sa gauche.