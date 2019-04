"Outrage sexiste" : 447 amendes ont été délivrées annonce Marlène Schiappa

Sur la question du viol, le texte avait fait polémique au moment de son adoption car le législateur avait renoncé, contrairement à son intention initiale, à consacrer une "présomption de non consentement", qui aurait permis de considérer comme un viol toute pénétration sur un mineur de moins de 15 ans.





Marlène Schiappa a par ailleurs souligné qu'il restait "énormément de progrès à faire" pour appliquer une disposition de loi visant à réprimer le "cyberharcèlement en meute", principalement selon elle en raison de l'inertie de certaines plateformes internet, et notamment Twitter. "A ce stade, si certains coopèrent tout à fait, d'autres, comme Twitter ne coopèrent pas du tout, ne fournissent pas les adresses IP (des harceleurs), et parfois ne retirent pas les tweets qui ont été incriminés et condamnés en justice", a-t-elle déploré.