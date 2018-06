Ouverture d'une enquête après un prêche aux propos antisémites prononcé par l'imam de Toulouse

L'imam de Toulouse est-il coupable d'incitation à la haine ? C'est ce que doit déterminer le parquet de Toulouse. C'est une vidéo postée par l'institut de recherche des médias du Moyen-Orient Memri qui a mis le feu aux poudres. On y voit Mohamed Tataï prêcher - en gros plan - en arabe. Un discours qui date de décembre 2017. Selon la traduction, il y cite un hadith, soit la retranscription d'actes ou de paroles de Mahomet qui a pour thème "la bataille finale décisive" entre musulmans et juifs.





"Le Jugement dernier ne viendra pas jusqu'à ce que les musulmans combattent les juifs", récite Mohamed Tataï. "Les Juifs se cacheront derrière les pierres et les arbres, et les pierres et les arbres diront : 'Ô musulman, ô serviteur d’Allah, il y a un Juif qui se cache derrière moi, viens le tuer', à l’exception de l’arbre Gharqad, qui est l’un des arbres des Juifs." Et de conclure, assuré, que "les chrétiens et les juifs croient aussi à ces prophéties".





La vidéo reprend un autre extrait de son prêche, une autre prophétie, juive cette fois, pour le moins étonnante : la mort de l'état d'Israël. L'imam rapporte des prétendus propos du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. "Il a dit qu'il avait peur qu'Israël ne vive pas plus longtemps que 76 ans – comme le rapporte les prophéties (juives)", indique Mohamed Tataï. Évoquant l'enterrement du président israélien Shimon Peres en 2016, le chef religieux assure qu'un journaliste "bien connu" aurait alors dit : "Les gens ne viennent pas aujourd'hui aux funérailles de Peres, mais aux funérailles d'Israël".