Paris : enquêtes ouvertes suite au décès d'une patiente douze heures après son admission aux urgences de l'hôpital Lariboisière

Les investigations menées par les spécialistes devront notamment faire la lumière sur ces 12 heures. Mardi matin, à 6h20, le personnel des urgences de l'hôpital Lariboisière situé rue Ambroise Paré dans le 10e arrondissement de Paris a constaté le décès d'une patiente qui avait été admise dans ce service la veille.





"A ce stade, les éléments dont dispose l’hôpital font apparaitre que cette patiente a été prise en charge par la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris le lundi 17 décembre 2018 et amenée au service d’accueil des urgences de l’hôpital Lariboisière vers 18h45. Elle a été accueillie par l’infirmière d’accueil et d’orientation et enregistrée dans le circuit de prise en charge du service", indique l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris dans un communiqué.





"Une enquête interne pour reconstituer la chronologie précise des faits, connaître les circonstances et les causes de ce décès est diligentée. L’AP-HP transmettra toutes les informations à la justice. Les autorités de tutelle ont également été informées", précise-t-elle.